Benedetta Primavera Niccolò Fontana | un portiere figlio d' arte per il Cesena che verrà

Il 19 maggio 2026, si parla di Niccolò Fontana, giovane portiere del Cesena, descritto come alto e agile. Viene considerato uno dei talenti più promettenti della squadra. Fontana è figlio d’arte e rappresenta una delle principali speranze per il futuro del club. La sua presenza tra i pali ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. La società ha puntato su di lui come uno dei giovani su cui investire per le prossime stagioni.

Cesena, 19 maggio 2026 – Portiere alto ed agile, Niccolò Fontana è uno dei prospetti più interessanti in casa Cesena. Per la serie Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa, parliamo di un giocatore di cui già si è sentito parlare nel corso degli ultimi anni e che potrebbe essere un diamante della futura rosa bianconera Niccolò Fontana. Nato a Cesena il 15 ottobre del 2007, Fontana è figlio d'arte. Il padre Alberto è stato un calciatore professionista per oltre 20 anni indossando le maglie di Atalanta, Bari, Cesena, Chievo Verona, Inter, Napoli, Palermo, Spal e Vis Pesaro. Adesso il testimone è passato a Niccolò, ma per il momento solo nella formazione Primavera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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