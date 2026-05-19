Benedetta Primavera Niccolò Fontana | un portiere figlio d' arte per il Cesena che verrà

Da sport.quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 maggio 2026, si parla di Niccolò Fontana, giovane portiere del Cesena, descritto come alto e agile. Viene considerato uno dei talenti più promettenti della squadra. Fontana è figlio d’arte e rappresenta una delle principali speranze per il futuro del club. La sua presenza tra i pali ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. La società ha puntato su di lui come uno dei giovani su cui investire per le prossime stagioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cesena, 19 maggio 2026 – Portiere alto ed agile, Niccolò Fontana è uno dei prospetti più interessanti in casa Cesena. Per la serie Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa, parliamo di un giocatore di cui già si è sentito parlare nel corso degli ultimi anni e che potrebbe essere un diamante della futura rosa bianconera Niccolò Fontana. Nato a Cesena il 15 ottobre del 2007, Fontana è figlio d'arte. Il padre Alberto è stato un calciatore professionista per oltre 20 anni indossando le maglie di Atalanta, Bari, Cesena, Chievo Verona, Inter, Napoli, Palermo, Spal e Vis Pesaro. Adesso il testimone è passato a Niccolò, ma per il momento solo nella formazione Primavera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

benedetta primavera niccol242 fontana un portiere figlio d arte per il cesena che verr224
© Sport.quotidiano.net - Benedetta Primavera, Niccolò Fontana: un portiere figlio d'arte per il Cesena che verrà
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Benedetta Primavera: Tommaso Gabellini, peso e qualità per il Toro che verràTorino, 5 maggio 2026 – Attaccante di peso e qualità, Tommaso Gabellini è uno dei prospetti più interessanti in casa Torino.

Benedetta Primavera, Diego Pugno: l'attaccante della Juventus che verràTorino, 14 maggio 2026 – Attaccante veloce e di qualità, Diego Pugno è uno dei prospetti più interessanti in casa Juventus.

benedetta primavera benedetta primavera niccolò fontanaBenedetta Primavera, Niccolò Fontana: a goalkeeper born into the art world for the Cesena of the futureBorn in the Romagna city, he draws inspiration from Vicario and hopes to continue his father Alberto's legacy: now he dreams of making his first team debut in the black and white colours. sport.quotidiano.net

benedetta primavera benedetta primavera niccolò fontanaBenedetta Primavera, Niccolò Fontana: un portiere figlio d'arte per il Cesena che verràNato nella città romagnola, si ispira a Vicario e spera di raccogliere l’eredità di papà Alberto: adesso sogna l'esordio in prima squadra con i colori bianconeri ... sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web