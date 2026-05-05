Il Torino ha annunciato che Tommaso Gabellini, attaccante di peso e qualità, è uno dei giovani più promettenti tra le sue fila. La società ha sottolineato l'importanza del suo ruolo nel prossimo campionato e ha evidenziato le sue caratteristiche tecniche come punti di forza. Gabellini, che si sta facendo notare nel settore giovanile, si prepara a contribuire alla squadra principale. La sua crescita è seguita con attenzione dagli addetti ai lavori.

Torino, 5 maggio 2026 – Attaccante di peso e qualità, Tommaso Gabellini è uno dei prospetti più interessanti in casa Torino. Per la serie Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa, parliamo di un giocatore di cui già si è sentito parlare nel corso degli ultimi anni e che potrebbe essere un diamante della futura rosa granata, Tommaso Gabellini. Nato a Pesaro il 21 ottobre del 2006, l'attaccante cresce nel Cesena prima di passare nel gennaio del 2023 al Torino. In maglia bianconera, Gabellini segna 2 gol in 13 presenze nella prima parte di campionato. I piemontesi decidono di puntare su di lui e pagano 90mila euro i romagnoli: la punta ripaga la fiducia data.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Benedetta Primavera: Tommaso Gabellini, peso e qualità per il Toro che verrà

Notizie correlate

Benedetta Primavera: Antonio Arena, dal gol in Coppa Italia alla Roma che verràRoma, 13 aprile 2026 – Il gol da sogno in Coppa Italia, l’antipasto della Roma che verrà.

Benedetta Primavera: Filippo Bertaccini, guerriero in campo e fuori per il CesenaCesena, 30 aprile 2026 – Mediano con il vizio del gol, Filippo Bertaccini è uno dei prospetti più interessanti in casa Cesena.

Tutti gli aggiornamenti

Benedetta Primavera: Tommaso Gabellini, peso e qualità per il Toro che verràCresciuto nel Cesena, Gabellini è uno dei talenti più importanti del settore giovanile del Torino. L'anno scorso ha fatto il suo esordio in Serie A ... sport.quotidiano.net

Blessed Spring: Tommaso Gabellini, weight and quality for the future of ToroRaised at Cesena, Gabellini is one of the most important talents in Torino's youth academy. Last year he made his Serie A debut. sport.quotidiano.net