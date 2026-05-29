A 19 anni, l’attore protagonista di “Off Campus” su Prime Video ha donato un rene. La sua donazione ha avviato una catena di trapianti che ha salvato sette persone. Sul set interpreta Garrett Graham, giocatore di hockey della Briar University.

Sullo schermo è Garrett Graham, la star dell’hockey che fa perdere la testa a mezza Briar University in Off Campus. Nella vita è Belmont Cameli, 28 anni, origini italiane, il ragazzo dell’Illinois che prima di diventare famoso aveva già scritto la storia più bella della sua vita. E non aveva niente a che fare con la recitazione. Chi è Belmont Cameli, il protagonista di Off Campus. Nato a Naperville, sobborgo di Chicago, cresciuto con il fratello Patrick e la sorella Julia, Cameli ha lasciato l’università dove studiava economia per trasferirsi a Los Angeles nel 2019 e fare l’attore. La famiglia non era convinta. «Mia madre voleva che avessi un piano B», ha raccontato in queste settimane di interviste intensive. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Belmont Cameli, star di “Off Campus” su Prime Video, a 19 anni ha donato un rene dando il via a una catena che ha salvato 7 vite

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Ella Bright and Belmont Cameli Do an Off Campus-Inspired Sexy Little Dance with Jimmy | Tonight Show

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Belmont Cameli, protagonista di Off Campus, ha donato un rene e dato il via a una catena che ha salvato sette personeNel 2018, l’attore ha donato un rene durante un programma di scambio tra donatori, permettendo a sette persone di ricevere un trapianto.

Ha donato un rene a uno sconosciuto: il gesto dell’attore di Off Campus che ha salvato 7 viteUn attore noto per il suo ruolo in una serie televisiva ha deciso di donare un rene a uno sconosciuto, contribuendo così a salvare sette vite.

Temi più discussi: Perché Belmont Cameli ha un segno sulla pancia? La storia della donazione di rene; Belmont Cameli, la star di Off Campus: la cicatrice sulla pancia, il rene donato che ha salvato sette persone, le origini italiane, la...; Voleva donare il rene al suo amico, ma non era compatibile. Così è stato assegnato a un'altra paziente: la storia di Belmont Cameli e della catena di donazioni di organi; Le riprese di Off Campus 2 stanno per iniziare e queste sono le ultime news su trama, cast e protagonisti.

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