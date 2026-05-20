Nel 2018, l’attore ha donato un rene durante un programma di scambio tra donatori, permettendo a sette persone di ricevere un trapianto. La sua donazione non ha attirato solo attenzione per il ruolo interpretato in una serie televisiva, ma anche per l’atto di generosità che ha coinvolto più vite. La decisione è stata resa nota pubblicamente e ha dato origine a una catena di donazioni che ha coinvolto altri pazienti in lista d’attesa.

Ma il vero colpo di scena, degno di applausi, Cameli lo ha vissuto nella vita reale. Nel 2018 l’attore si era reso disponibile a donare un rene all’amico Brendan Flaherty, a cui era stata diagnosticata una grave insufficienza renale e che poteva sopravvivere solo tramite dialisi continua. Quando però è emersa un’incompatibilità, l’attore ha comunque deciso di proseguire la donazione, salvando un’altra vita: quella di Clotilde Ruiz. Questo ha dato il via a una catena di donazioni incrociate che ha coinvolto più persone, salvando diverse vite. Sul suo profilo Instagram il 28enne scriveva: «Sono stato fortunato ad avere l’opportunità e il privilegio di salvare una vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Belmont Cameli, protagonista di Off Campus, ha donato un rene e dato il via a una catena che ha salvato sette persone

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BELMONT CAMELI, PROTAGONISTA DE OFF CAMPUS NOS CUENTA QUE NUNCA HABÍA PRACTICADO HOCKEY

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