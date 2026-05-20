Ha donato un rene a uno sconosciuto | il gesto dell’attore di Off Campus che ha salvato 7 vite

Da cinemaserietv.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attore noto per il suo ruolo in una serie televisiva ha deciso di donare un rene a uno sconosciuto, contribuendo così a salvare sette vite. L’atto di generosità è avvenuto recentemente e ha coinvolto un paziente in attesa di trapianto. Il donatore, di 28 anni, ha affrontato l’intervento con il consenso e la volontà di aiutare chi si trovava in condizioni di grave bisogno. La notizia ha suscitato attenzione e discussioni sui benefici delle donazioni di organi.

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Belmont Cameli, il ventottenne protagonista della serie Off Campus, ha compiuto un gesto di straordinaria generosità che ha salvato la vita a sette persone. People scrive che nel 2018 l’attore ha donato uno dei suoi reni a un perfetto sconosciuto, innescando una catena di trapianti che ha permesso ad un suo amico d’infanzia e ad altri sei pazienti di ricevere l’organo di cui avevano disperatamente bisogno.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da bel cameli (@belmontcameli) La storia ha origine dall’amicizia profonda tra Cameli e Brendan Flaherty, suo amico d’infanzia. Flaherty soffriva di insufficienza renale ed era dipendente dalla dialisi, una condizione che limita drasticamente la qualità della vita e richiede trattamenti frequenti e debilitanti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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