Un attore noto per il suo ruolo in una serie televisiva ha deciso di donare un rene a uno sconosciuto, contribuendo così a salvare sette vite. L’atto di generosità è avvenuto recentemente e ha coinvolto un paziente in attesa di trapianto. Il donatore, di 28 anni, ha affrontato l’intervento con il consenso e la volontà di aiutare chi si trovava in condizioni di grave bisogno. La notizia ha suscitato attenzione e discussioni sui benefici delle donazioni di organi.

Belmont Cameli, il ventottenne protagonista della serie Off Campus, ha compiuto un gesto di straordinaria generosità che ha salvato la vita a sette persone. People scrive che nel 2018 l’attore ha donato uno dei suoi reni a un perfetto sconosciuto, innescando una catena di trapianti che ha permesso ad un suo amico d’infanzia e ad altri sei pazienti di ricevere l’organo di cui avevano disperatamente bisogno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da bel cameli (@belmontcameli) La storia ha origine dall’amicizia profonda tra Cameli e Brendan Flaherty, suo amico d’infanzia. Flaherty soffriva di insufficienza renale ed era dipendente dalla dialisi, una condizione che limita drasticamente la qualità della vita e richiede trattamenti frequenti e debilitanti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Ha donato un rene a uno sconosciuto: il gesto dell’attore di Off Campus che ha salvato 7 vite

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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