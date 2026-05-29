Bellandi | tra la visita del Papa e la sfida ai nuovi sindaci
Monsignor Bellandi ha incontrato i nuovi sindaci e ha parlato del messaggio del Papa, sottolineando l’importanza di agire contro i problemi ambientali come quelli della Terra dei Fuochi. Ha chiesto ai sindaci di impegnarsi a migliorare la gestione dei rifiuti e a promuovere iniziative di tutela del territorio. La visita del Papa aveva già attirato l’attenzione sulla questione ambientale e la necessità di intervenire.
? Punti chiave Come può il messaggio del Papa aiutare la Terra dei Fuochi?. Cosa ha chiesto Monsignor Bellandi ai nuovi sindaci eletti?. Perché l'Arcivescovo ha espresso preoccupazione per i volontari della Flotilla?. Dove si terrà l'iniziativa della Caritas contro le dipendenze?.? In Breve Passaggio del Papa ad Acerra per la rinascita della Terra dei Fuochi.. Iniziativa Caritas Tenda del buon gioco contro le dipendenze il 30 maggio.. Celebrazione Corpus Domini con processione nel centro storico il 7 giugno.. Preoccupazione per le azioni del Ministro israeliano verso i volontari della Flotilla.. Durante l’appuntamento video con il programma... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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