Bellandi | tra la visita del Papa e la sfida ai nuovi sindaci

Notizia in breve

Monsignor Bellandi ha incontrato i nuovi sindaci e ha parlato del messaggio del Papa, sottolineando l’importanza di agire contro i problemi ambientali come quelli della Terra dei Fuochi. Ha chiesto ai sindaci di impegnarsi a migliorare la gestione dei rifiuti e a promuovere iniziative di tutela del territorio. La visita del Papa aveva già attirato l’attenzione sulla questione ambientale e la necessità di intervenire.