Il 24 e 25 maggio si svolgono le elezioni in 21 comuni della provincia di Lecce, con una sfida tra temi legati al turismo e l’insediamento di nuovi sindaci. Nei centri di Ruffano e Martano, il quorum elettorale evita il commissariamento amministrativo. Le urne sono aperte per i cittadini chiamati a scegliere i propri rappresentanti e influenzare il futuro locale. Le consultazioni si svolgono in un periodo di attenzione per le amministrazioni locali.

? Cosa sapere 21 comuni della provincia di Lecce votano tra il 24 e il 25 maggio.. Il quorum elettorale nei centri come Ruffano e Martano previene il commissariamento amministrativo.. Tra il 24 e il 25 maggio i 21 comuni della provincia di Lecce chiameranno i propri cittadini alle urne per rinnovare le amministrazioni locali, coinvolgendo circa 170 mila elettori in una tornata che spazierà dai centri balneari ai borghi dell’entroterra. Mentre le temperature iniziano a salire, l’aria nei vicoli del Salento si scalda per un altro motivo: i manifesti elettorali stanno iniziando a coprire i muri dei paesi, trasformando ogni angolo di strada nel palcoscenico di una sfida che tocca la quotidianità di chi vive tra la costa ionica e l’entroterra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salento al voto: 21 comuni in sfida tra turismo e nuovi sindaci

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