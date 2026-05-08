Buongiorno Pompei | Papa Leone XIV inaugura la visita in Campania tra fede carità e abbraccio ai fedeli

Questa mattina, il Papa ha iniziato la sua visita in Campania presso il Santuario della Beata Vergine del Rosario a Pompei. Ha rivolto un ringraziamento ai fedeli presenti, aprendo così l’evento che coincide con la giornata della Supplica e il primo anniversario della sua elezione. La visita si svolge tra momenti di preghiera, incontri e un abbraccio pubblico con i partecipanti.

“Buongiorno Pompei, grazie per la vostra presenza”. Con queste parole Papa Leone XIV ha aperto la sua visita in Campania, iniziata questa mattina nel Santuario della Beata Vergine del Rosario nel giorno della tradizionale Supplica e nel primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. Il pontefice, Robert Francis Prevost, è atterrato poco prima delle 9 in elicottero ed è stato accolto dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, dal prefetto di Napoli Michele di Bari e dal sindaco metropolitano e di Napoli Gaetano Manfredi. A bordo di un’auto scoperta, Leone XIV ha attraversato le strade della città – da via Roma a piazza Bartolo Longo – salutando migliaia di fedeli radunati lungo il percorso tra applausi, bandiere e telefoni alzati per immortalare il passaggio del Papa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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