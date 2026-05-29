Belen Rodriguez torna sui social dopo il malore | il video dal letto che rassicura i fan

Da cinemaserietv.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo una settimana caratterizzata da problemi personali e professionali, Belen Rodriguez ha pubblicato un video dal letto nelle sue stories Instagram. La foto è stata condivisa il 29 maggio 2026 e mostra il suo ritorno sui social. La cantante e showgirl ha mostrato il suo stato di salute attraverso il video, rassicurando i follower. La sua presenza online era stata interrotta a causa di un malore, ma ora è tornata a condividere aggiornamenti con il pubblico.

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Alla fine di una settimana intensa e difficile, dal punto di vista personale e professionale, Belen Rodriguez è tornata sui social e lo ha fatto con un video condiviso oggi 29 maggio 2026 nelle sue stories Instagram. Belen è tornata sui social. pic.twitter.comQSMoT6Dqhe — Fabio Fusco (@fabiofusco76) May 29, 2026 Nel video in questione, pubblicato in serata, Belen è sotto le coperte, al buio, col viso rischiarato da una luce fioca e accenna un sorriso all’obiettivo, poi fa l’occhiolino. L’espressione è stanca, ma serena. Nella parte bassa del video, un cuore bianco. Un video che probabilmente vuole rassicurare tutti sulle sue condizioni.. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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