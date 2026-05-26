La showgirl argentina è stata ricoverata nella sua casa di Milano, dove sono intervenuti i soccorsi. Dopo alcune ore di preoccupazione, il Policlinico ha comunicato che le sue condizioni sono in miglioramento. La notizia ha reso più tranquilli i fan, che avevano seguito con attenzione gli sviluppi della vicenda. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause del ricovero.

La showgirl argentina è stata ricoverata dopo l'intervento dei soccorsi nella sua casa di Milano. Dopo ore di apprensione, il Policlinico conferma il miglioramento delle sue condizioni. Momenti di forte preoccupazione per Belen Rodriguez nelle ultime ore. La conduttrice argentina è stata soccorsa nella sua abitazione milanese dopo alcune segnalazioni dei vicini, che avevano sentito richieste di aiuto provenire dall'appartamento. Dopo il ricovero al Policlinico di Milano, però, è arrivata una notizia rassicurante: la showgirl è stata dimessa e le sue condizioni sarebbero considerate buone. Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, l'accesso all'abitazione non sarebbe stato immediato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Belen Rodriguez, ore di paura: poi arriva la notizia che rassicura i fan

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