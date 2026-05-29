Belén Rodríguez è sotto inchiesta per omissione di soccorso dopo aver causato due incidenti e ferito tre persone prima di essere ricoverata. La polizia locale sta preparando una relazione dettagliata e la invierà alla Procura insieme alla comunicazione di notizia di reato, in collaborazione con il Cnr. Nei prossimi giorni saranno valutate le eventuali accuse e le responsabilità legali.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, Belén sarebbe stata alla guida di un suv intestato a una società quando, nel giro di pochi minuti, si sarebbero verificati due distinti urti. Il primo episodio sarebbe avvenuto alle 19.30 in via Melzi d’Eril, dove avrebbe colpito lo specchietto di un’auto. Poco dopo, in via San Marco, a pochi metri dalla casa della conduttrice, il suv avrebbe urtato uno scooter e due vetture in sosta. A ricostruire la dinamica sarebbero state le immagini delle telecamere presenti nella zona, le testimonianze raccolte dagli agenti e alcune fotografie scattate dai passanti. In uno degli scatti, realizzato proprio in via San Marco, Belén - che non si sarebbe fermata - appare visibilmente provata subito dopo l’accaduto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Belén Rodríguez rischia una denuncia per omissione di soccorso, avrebbe causato due incidenti e tre feriti prima del ricovero

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ULTIM'ORA BELEN RODRIGUEZ RISCHIA UNA DENUNCIA PER OMISSIONE DI SOCCORSO DOPO DUE INCIDENTI A MILANO

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