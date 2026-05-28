Durante il fine settimana a Milano, la showgirl argentina è stata denunciata per omissione di soccorso. Secondo quanto ricostruito, avrebbe causato due incidenti stradali e provocato tre feriti. La vicenda riguarda eventi che si sono verificati sulla strada, con coinvolgimento diretto della donna. La Procura ha aperto un procedimento legale per accertare le responsabilità e le eventuali omissioni nel fornire assistenza dopo gli incidenti. La donna non ha ancora commentato pubblicamente.

Il fine settimana milanese ha riservato un capitolo decisamente turbolento per la nota showgirl argentina Belén Rodriguez, rimasta coinvolta in una serie di eventi che hanno unito la cronaca stradale a momenti di forte tensione personale. I fatti hanno preso il via nella serata di sabato 23 maggio 2026, quando un grosso suv Land Rover Defender ha seminato il caos nelle strade del centro della città. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine e dalle prime testimonianze raccolte sul posto, il veicolo ha urtato diversi mezzi in sosta e in circolazione, scatenando una sequenza di impatti che ha lasciato dietro di sé danni materiali e automobilisti sotto shock. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Belen denunciata per omissione di soccorso: avrebbe provocato due incidenti e tre feriti

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Belen Rodriguez: avrebbe causato 4 incidenti denunciata per omissione di soccorso

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