L’ex di Belen Rodriguez, Andrea Iannone, ha dichiarato di sentirla spesso, senza fornire dettagli sul suo stato di salute. La showgirl argentina è stata recentemente protagonista di un intervento della polizia nella sua abitazione e di un ricovero ospedaliero, circostanze che hanno alimentato molte voci. Al momento, non ci sono comunicati ufficiali che chiariscano le sue condizioni. La vicenda resta al centro dell’attenzione, mentre le fonti ufficiali non hanno fornito ulteriori aggiornamenti.

Come sta Belen Rodriguez? In queste ore si rincorrono ipotesi e teorie sulla showgirl argentina dopo l’intervento della polizia in casa sua e il ricovero in ospedale, qualche giorno fa. Come sta Belen: parla l’ex Andrea Iannone. In queste ore sulla vicenda è intervenuto anche Andrea Iannone, ex fidanzato della showgirl argentina, che ha svelato di aver parlato con lei. I due sono stati legati dal 2016 al 2018, un amore importante per Belen Rodriguez che era arrivato poco dopo la separazione, piuttosto dolorosa, da Stefano De Martino. Dopo l’addio Belen e Andrea erano rimasti in buoni rapporti tanto che nel corso di questi anni, nonostante la rottura, sono stati spesso avvistati insieme, alimentando anche ipotesi su un possibile ritorno di fiamma. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen Rodriguez, parla l’ex Andrea Iannone: “La sento spesso”. Come sta

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Belén Rodríguez tra Stefano De Martino e Andrea Iannone: la battuta sui ritocchi accende il gossip

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