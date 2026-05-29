Andrea Iannone ha affermato di parlare spesso con Belen e di trovarla in buona salute, cercando di mettere a tacere le voci di gossip. Non ha fornito dettagli specifici sulle sue condizioni, ma ha voluto rassicurare i fan e i media che lei sta bene. Le dichiarazioni sono arrivate dopo alcune speculazioni sul suo stato di salute, senza conferme ufficiali.

Andrea Iannone ha commentato lo stato di salute di Belen, cercando di rassicurare tutti, anche se qualcosa non torna. Sono giorno che non si parla di altro, del problema di salute diBelen Rodriguez, la showgirl è stata protagonista di due gravi episodi per cui rischia anche la denuncia per omissione di soccorso. AdessoAndrea Iannone, in occasione di una conferenza stampa, ha rotto il silenzio, cercando di placare tutte le voci sulla sua ex. I due sono stati insieme dal 2016 al 2018 ma sono rimasti in ottimi rapporti. La coppia nel tempo ha continuato a sentirsi e a frequentarsi ed ora sono amici. Per questo quando oggi in conferenza stampa è stata fatta una domanda a Iannone sullo stato di salute della sua ex, ha detto: “Sento spesso Belén e penso che stia molto bene”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belen, Andrea Iannone placa le speculazioni: “La sento spesso e sta bene”

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