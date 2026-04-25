La scelta di Santiago il figlio di Stefano De Martino e Belén Rodriguez ha chiesto di non apparire più sui social

Santiago De Martino, figlio di Stefano De Martino e Belén Rodriguez, ha deciso di non essere più presente sui social network dei genitori. La sua richiesta è stata comunicata ai genitori, che hanno rispettato la sua decisione di non apparire più online. La scelta riguarda tutti i profili social dei membri della famiglia. Finora, non ci sono ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o implicazioni di questa decisione.

Santiago De Martino ha comunicato ai genitori la scelta di non apparire più sui profili social dei membri della sua famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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«Sanremo non lo abbiamo neanche valutato come ipotesi. Stefano De Martino è molto bravo: una volta Pippo Baudo mi disse che in tv funzionano le facce. E Stefano ha la faccia. A me piace la tv delle incursioni, per il resto voglio cantare...» A quasi 40 anni di - facebook.com facebook

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