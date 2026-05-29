Belen rischia una denuncia per omissione di soccorso | ha provocato due incidenti e non si è fermata Parlano i testimoni

Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo aver provocato due incidenti e non essersi fermata. I testimoni hanno fornito ricostruzioni degli eventi che si sono verificati lunedì scorso, evidenziando che la showgirl non si è fermata dopo aver causato gli incidenti, rendendo necessaria l’intervento dei soccorsi. La vicenda è stata oggetto di numerose notizie e analisi nei giorni successivi.

Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso. La notizia arriva alla fine di una lunga serie di informazioni e ricostruzioni su quanto avvenuto lunedì scorso alla showgirl, al centro della cronaca per la vicenda che ha reso necessario l'intervento dei soccorsi nella sua. 🔗 Leggi su Today.it

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Belen rischia una denuncia per omissione di soccorso doppio incidente senza fermarsi

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