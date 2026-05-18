La reazione di Andrea Iannone alla rottura con Rocio Morales | Sta cercando un nuovo incontro

Recentemente si è saputo che Rocio Morales ha dichiarato di essere una mamma single, confermando la fine della relazione con Andrea Iannone. L’ex pilota ha commentato la separazione affermando che la sua ex compagna sta cercando un nuovo incontro. Questa notizia arriva dopo che l’attrice ha comunicato ufficialmente di essere sola. La coppia non è più insieme da qualche tempo, e Iannone ha espresso la sua posizione riguardo alla situazione attuale.

Rocio Morales e Andrea Iannone non sono più una coppia, dopo che di recente l'attrice ha fatto sapere di essere una "mamma single". Ma come ha reagito l'ex pilota di moto GP? Pare che stia "cercando un nuovo incontro" e che non sia rassegnato alla rottura di questa conoscenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales like e commenti social sospetti fanno discutere i fan

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Lori ? (Lo segnalo come spoiler nel caso qualcuno non abbia visto tutte le stagioni dalla 1 alla 3) reddit