Beautiful 23-29 maggio 2026 | Hope bacia Finn Steffy furiosa

Da tutto.tv 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana di Beautiful dal 23 al 29 maggio 2026, in onda su Canale 5, i protagonisti vivono un periodo caratterizzato da eventi significativi. Nel corso di questi giorni, Hope bacia Finn, mentre Steffy manifesta una forte reazione di rabbia. La narrazione si svolge tra momenti di allegria e conflitti crescenti, creando un quadro di situazioni che coinvolgono i personaggi principali e che si susseguono tra incontri, emozioni intense e tensioni che si fanno strada nel corso della settimana.

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La settimana di Beautiful in onda dal 23 al 29 maggio su Canale 5 (dal lunedì al sabato alle 13:35, domenica alle 14:00) si apre con un momento di festa che però cela tensioni sempre più difficili da ignorare. Casa Forrester ha appena celebrato il grande ritorno di Brooke Logan grazie al lancio della linea Brooke’s Bedroom, un successo che tuttavia non basta a dissipare le nuvole che si addensano sulla famiglia. Sul fronte più drammatico c’è l’ arresto di Poppy, accusata dell’omicidio dei due camerieri del Giardino, Tom Starr e Hollis. Detenuta in carcere, la donna riceve la visita della sorella Li, con cui discute di uno zaino appartenuto a Tom, ritrovato nel suo appartamento e contenente della droga: le stesse sostanze che Poppy era solita assumere, ma questa volta modificate con componenti ancora più potenti e letali. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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