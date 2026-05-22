Beautiful 23-29 maggio 2026 | Hope bacia Finn Steffy furiosa

Nella settimana di Beautiful dal 23 al 29 maggio 2026, in onda su Canale 5, i protagonisti vivono un periodo caratterizzato da eventi significativi. Nel corso di questi giorni, Hope bacia Finn, mentre Steffy manifesta una forte reazione di rabbia. La narrazione si svolge tra momenti di allegria e conflitti crescenti, creando un quadro di situazioni che coinvolgono i personaggi principali e che si susseguono tra incontri, emozioni intense e tensioni che si fanno strada nel corso della settimana.

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