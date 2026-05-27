Le atlete italiane del beach volley hanno iniziato il torneo Elite 16 a Ostrava con una vittoria spettacolare dopo una rimonta contro le ucraine nel match di debutto. La coppia Gottardi e Orsi Toth ha recuperato punti e conquistato il set decisivo, mentre Scampoli e Bianchi sono state eliminate dopo aver perso il loro incontro di apertura. La giornata si è conclusa con un riscontro positivo per alcune e una battuta d’arresto per altre.

Avvio in chiaroscuro per le azzurre del beach volley nella giornata di apertura del primo Elite 16 europeo, in programma a Ostrava in Repubblica Ceca. Vittoria per Orsi TothGottardi, che puntano a confermarsi dopo il grande secondo posto di Brasilia, e una sconfitta per ScampoliBianchi contro la campionessa del mondo 2023 Cheng in coppia con Kraft. Successi di autorità per Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi che avevano di fronte una delle coppie emergenti del circuito, le ucraine DavidovaKhmil. La coppia azzurra è partita forte mettendo subito all’angolo le rivali e portandosi sull’11-5 nel primo set. le italiane hanno respinto ogni tentativo di rimonta delle rivali vincendo con il punteggio di 21-16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ostrava sorride a Gottardi e Orsi Toth: rimonta spettacolare contro le ucraine al debutto nell’Elite 16. Stop per Scampoli/Bianchi

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