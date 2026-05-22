Durante il torneo Challenge a Nuvali nelle Filippine, la coppia italiana ha subito due sconfitte, eliminandosi ai sedicesimi di finale. Nelle partite giocate, la coppia australiana e quella austriaca hanno battuto gli avversari italiani. In particolare, i giocatori italiani sono stati sconfitti da team provenienti dall’Australia e dall’Austria. Inoltre, al debutto ad Apeldoorn, la coppia italiana BenziKrumins ha perso la prima partita contro avversari sconosciuti.

Doppia sconfitta e stop ai sedicesimi di finale per l’unica copp0ia azzurra iscritta al Challenge di Nuvali nelle Filippine. Alex Ranghieri e Manuel Alfieri non riescono così a bissare l’exploit dello scorso anno in questo torneo quando furono terzi e probabilmente hanno pagato dazio alla lunga inattività dovuta all’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Alex Ranghieri qualche mese fa. La coppia azzurra ha iniziato la giornata con una sconfitta piuttosto netta nella finale del girone contro gli australiani HodgesHood. Gli azzurri hanno perso progressivamente contatto con i rivali ne, primo set fino al 16-11 che ha aperto la strada al 21-17 finale a favore degli oceanici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranghieri/Alfieri out a Nuvali: australiani e austriaci fermano gli azzurri. Benzi/Krumins ko al debutto ad Apeldoorn

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