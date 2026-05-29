Due attori dello show originale di Baywatch torneranno nel reboot in arrivo a gennaio. La notizia è stata annunciata da Fox, che ha confermato la presenza di due interpreti già noti ai fan nel cast delle nuove puntate. I dettagli sui ruoli e le identità degli attori non sono stati divulgati. La serie continuerà a essere trasmessa a partire dalla prossima stagione.

Fox ha annunciato che tra gli interpreti delle puntate in arrivo a partire da gennaio ci saranno due nomi già conosciuti dai fan. Nel cast della nuova serie di Baywatch ci saranno altri due ritorni del progetto originale: Fox ha infatti confermato che tra gli interpreti ci saranno anche Michael Bergin e Kelly Packard. Il mondo dei bagnini tornerà sugli schermi televisivi americani nel mese di gennaio e, pochi giorni fa, è stato condiviso un breve teaser che mostra in azione i protagonisti. I ruoli dei due attori in Baywatch Michael Bergin ha avuto il ruolo di Jack "J.D." Darius nella serie Baywatch, mentre Kelly Packard è stata April Giminski. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Baywatch: altre due star dello show originale torneranno nel reboot

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Baywatch Bombshell Returns! Original Star Joins the Reboot!

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