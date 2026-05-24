Un attore ha condiviso un breve video promozionale che mostra il ritorno della serie televisiva ambientata nel mondo dei bagnini. Nel teaser si vede l’attore in tenuta da bagnino, pronto a intervenire, mentre si susseguono immagini di salvataggi e scene di spiaggia. Il video è stato pubblicato online come anteprima del reboot della serie.

L'attore ha pubblicato online il primo, breve, video promozionale del ritorno dello show ambientato nel mondo dei bagnini. Stephen Amell ha condiviso online un teaser del reboot di Baywatch, serie in arrivo sugli schermi americani di Fox nel mese di gennaio. Le riprese delle puntate continueranno fino al mese di luglio in California, anche grazie al sostegno economico della California Film Commission pari a 21.1 milioni di dollari di tax credit. Cosa mostra il teaser di Baywatch L'ex star di Arrow, nella didascalia del suo post su Instagram ha scritto in modo ironico: "Sogno in slow motion". Nel teaser della nuova versione di Baywatch vengono mostrati in azione i bagnini protagonisti della serie, interpretati da Stephen Amell, Brooks . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Baywatch: Stephen Amell entra in azione nel teaser della serie reboot

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OFFICIAL: Stephen Amell Cast as Lead in Baywatch Reboot!

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