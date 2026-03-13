Baywatch | il reboot parte nel 2026 con Shay Mitchell

La rete Fox ha annunciato ufficialmente che nel 2026-2027 partirà il reboot di Baywatch, una nuova produzione legata alla celebre serie televisiva. La conferma arriva con la comunicazione del debutto nel prossimo ciclo televisivo, senza ulteriori dettagli sulla trama o sul cast. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della rete, che hanno reso noto il progetto in fase di sviluppo.

La produzione di un nuovo capitolo per la serie televisiva Baywatch è stata confermata ufficialmente dalla rete Fox, con l’annuncio che il reboot debutterà nella stagione 2026-2027. Il progetto sarà coprodotto da Fox Entertainment e Fremantle, quest’ultima detentrice dei diritti della versione originale degli anni Novanta. Il cast si sta già delineando con precisione: Shay Mitchell entra a far parte del gruppo interpretando Trina, un’ex avvocato che abbandona lo studio legale per diventare bagnina a tempo pieno. A guidare la nuova squadra sarà Stephen Amell nel ruolo di Hobie Buchannon, mentre le riprese sono programmate per iniziare questa primavera tra Venice Beach e gli studi di Century City. 🔗 Leggi su Ameve.eu

