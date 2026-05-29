Venerdì 29 maggio, all’uscita dello svincolo di Battipaglia dell’Autostrada del Mediterraneo, alcune cassette di meloni sono finite sull’asfalto dopo essere state perse da un camion in transito. Nessuna persona è rimasta ferita, ma si sono creati momenti di preoccupazione per la presenza di frutta sparsa sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione e rimuovere i meloni dall’asfalto.

Momenti di paura questa mattina, venerdì 29 maggio, all’uscita dello svincolo di Battipaglia dell’Autostrada del Mediterraneo, dove alcune cassette di meloni, probabilmente perse da un camion in transito, si sono rovesciate sull’asfalto. Il carico, finito improvvisamente sulla carreggiata, ha creato una situazione di forte pericolo per gli automobilisti che stavano percorrendo quel tratto di strada. Incidente sfiorato allo svincolo di Battipaglia. Secondo le prime informazioni, le cassette sarebbero cadute da un mezzo pesante che trasportava frutta. L’episodio avrebbe potuto provocare un tamponamento tra le auto in transito, costrette a rallentare e a evitare gli ostacoli presenti sull’asfalto. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Battipaglia, cassette di meloni rovesciate allo svincolo: incidente sfiorato

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