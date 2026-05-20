Incidente sulla Tangenziale Ovest schianto allo svincolo | 10km di coda

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio sulla tangenziale Ovest di Milano, causando un blocco del traffico che si è esteso per circa 10 chilometri. Lo scontro è avvenuto allo svincolo, coinvolgendo uno o più veicoli, e ha determinato una lunga coda di veicoli fermi o in rallentamento. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sui danni subiti.

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