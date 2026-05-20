Incidente sulla Tangenziale Ovest schianto allo svincolo | 10km di coda

Da milanotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio sulla tangenziale Ovest di Milano, causando un blocco del traffico che si è esteso per circa 10 chilometri. Lo scontro è avvenuto allo svincolo, coinvolgendo uno o più veicoli, e ha determinato una lunga coda di veicoli fermi o in rallentamento. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sui danni subiti.

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Un incidente ha paralizzato il traffico sulla tangenziale Ovest di Milano nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio.Tutto è successo poco dopo le 15 all’altezza dello svincolo con l’autostrada A7 Milano-Genova (in direzione Sud), come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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