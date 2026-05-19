Incidente stradale allo svincolo di San Filippo | dieci veicoli coinvolti traffico in tilt

Nella tarda mattinata, allo svincolo di San Filippo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto dieci veicoli in un tamponamento a catena. L’impatto violento ha causato una reazione a catena, coinvolgendo più mezzi in pochi secondi. L’accaduto ha provocato disagi al traffico, che si è rapidamente accumulato nella zona interessata. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

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