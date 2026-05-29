Batterie al lito accordo tra Eni e Seri Industrial per lo sviluppo della filiera

Eni Industrial Evolution e Fib, parte del gruppo Seri Industrial, hanno firmato un accordo per sviluppare insieme una filiera industriale dedicata alle batterie al litio ferro fosfato. L’intesa prevede la collaborazione per la creazione di una catena di produzione integrata, coinvolgendo diverse fasi della lavorazione e della realizzazione di questi componenti. La partnership mira a rafforzare la presenza nel settore delle batterie sostenibili.

Eni Industrial Evolution e Fib (gruppo Seri Industrial) hanno raggiunto un'intesa per lo sviluppo congiunto di una filiera industriale integrata nel settore delle batterie al litio ferro fosfato. A seguito degli accordi raggiunti in data odierna (29 maggio 2026), in esecuzione dell'accordo quadro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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