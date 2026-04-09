Energia dalla Regione oltre 31 milioni di euro per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno

La regione ha annunciato di aver destinato oltre 31 milioni di euro provenienti dai fondi Fesr 2021-2027 per sostenere lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Sicilia. Questa cifra rappresenta una parte significativa delle risorse disponibili per il periodo di programmazione e mira a incentivare progetti e iniziative legate a questa fonte energetica. La decisione si inserisce nella strategia regionale di promozione di energie alternative.

Oltre 31 milioni di euro di fondi Fesr 2021-2027 per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Sicilia. È quanto prevede una delibera approvata oggi dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni. "Puntiamo concretamente alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Idrogeno verde, dalla Regione oltre 31 milioni per nuove imprese energeticheOltre 31 milioni di euro per sostenere lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Sicilia. Dalla Regione riprogrammati 3 milioni per sostenere lo sviluppo dell'economia abruzzese: accolta la proposta dell'assessore MagnaccaUna somma di 3 milioni di euro dal bilancio regionale riprogrammata per sostenere lo sviluppo dell'economia abruzzese. Temi più discussi: Oltre le rinnovabili. Le nuove frontiere dell’energia tra sicurezza, industria e transizione, 10 aprile convegno a Palermo; ARGE ALP - Energia alpina - i giovani progettano il futuro, Workshop internazionale per i giovani organizzato nel Land Vorarlberg (Austria) dal 10 al 12 luglio 2026. AVVISO DI SELEZIONE.; Monza e Brianza, la guerra in Iran in bolletta: l’energia elettrica ci costa 200 milioni in più; USA-Iran, accordo per due settimane di tregua: gas e petrolio in calo. Idrogeno verde, dalla Regione oltre 31 milioni per nuove imprese energeticheFondi europei del programma Fesr destinati allo sviluppo della filiera nell’Isola: contributi a fondo perduto fino a 10 milioni per progetti industriali legati alla produzione e all’utilizzo dell’idro ... agrigentonotizie.it Notizie dalla GiuntaEnergia rinnovabile, economia circolare e semplificazione: dal nuovo Sportello regionale alla grande Comunità Energetica, le azioni della Regione per sostenere cittadini e imprese. Udine, 26 mar - La ... regione.fvg.it #Tennis, #Sinner: “Avuto un calo di energia, importante vincere” “Domani sarà altra partita, #Auger gioca bene” x.com Aiuti concreti contro il caro energia - facebook.com facebook