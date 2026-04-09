Energia dalla Regione oltre 31 milioni di euro per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno

Da cataniatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione ha annunciato di aver destinato oltre 31 milioni di euro provenienti dai fondi Fesr 2021-2027 per sostenere lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Sicilia. Questa cifra rappresenta una parte significativa delle risorse disponibili per il periodo di programmazione e mira a incentivare progetti e iniziative legate a questa fonte energetica. La decisione si inserisce nella strategia regionale di promozione di energie alternative.

Oltre 31 milioni di euro di fondi Fesr 2021-2027 per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Sicilia. È quanto prevede una delibera approvata oggi dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni. "Puntiamo concretamente alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Idrogeno verde, dalla Regione oltre 31 milioni per nuove imprese energeticheOltre 31 milioni di euro per sostenere lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Sicilia.

Dalla Regione riprogrammati 3 milioni per sostenere lo sviluppo dell'economia abruzzese: accolta la proposta dell'assessore MagnaccaUna somma di 3 milioni di euro dal bilancio regionale riprogrammata per sostenere lo sviluppo dell'economia abruzzese.

Temi più discussi: Oltre le rinnovabili. Le nuove frontiere dell’energia tra sicurezza, industria e transizione, 10 aprile convegno a Palermo; ARGE ALP - Energia alpina - i giovani progettano il futuro, Workshop internazionale per i giovani organizzato nel Land Vorarlberg (Austria) dal 10 al 12 luglio 2026. AVVISO DI SELEZIONE.; Monza e Brianza, la guerra in Iran in bolletta: l’energia elettrica ci costa 200 milioni in più; USA-Iran, accordo per due settimane di tregua: gas e petrolio in calo.

energia dalla regione oltreIdrogeno verde, dalla Regione oltre 31 milioni per nuove imprese energeticheFondi europei del programma Fesr destinati allo sviluppo della filiera nell’Isola: contributi a fondo perduto fino a 10 milioni per progetti industriali legati alla produzione e all’utilizzo dell’idro ... agrigentonotizie.it

energia dalla regione oltreNotizie dalla GiuntaEnergia rinnovabile, economia circolare e semplificazione: dal nuovo Sportello regionale alla grande Comunità Energetica, le azioni della Regione per sostenere cittadini e imprese. Udine, 26 mar - La ... regione.fvg.it

Digita per trovare news e video correlati.