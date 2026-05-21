Difesa Inter | piano per Solet e Muharemovic si muove il mercato
Sul fronte difensivo dell'Inter, si sta valutando un piano per i giocatori Solet e Muharemovic, entrambi considerati prossimi a compiere un passo importante nella loro carriera. Nel frattempo, il mercato si muove con attenzione, e si fanno spazio anche le decisioni relative a Bastoni, con il tecnico che potrebbe influenzare il suo futuro. Sono ancora da chiarire i profili dei due difensori e le eventuali conseguenze sulle scelte della squadra.
? Domande chiave Chi sono i due difensori pronti per il salto di qualità?. Come influenzerà la decisione di Flick il futuro di Bastoni?. Perché il cambio di agente di Bisseck cambia i piani societari?. Cosa deciderà il futuro contrattuale di De Vrij?.? In Breve Inter monitora Solet da metà estate scorsa per rimpiazzare Acerbi e Darmian.. Dialoghi avviati con procuratori per gestire il futuro di De Vrij.. Flick rallenta le trattative del Barcellona per il trasferimento di Bastoni.. Bisseck cambia agente nonostante restino tre anni di contratto con il club.. Il mercato dell’Inter si muove con precisione chirurgica per ricostruire la difesa nerazzurra, puntando su due nomi già pronti per il salto di qualità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
BAYERN-BISSECK FINANZIA IL MERCATOPALESTRA, SOLET, KONÈ, MUHAREMOVIC...
Sullo stesso argomento
Inter, doppio sì per la difesa: Muharemovic e Solet hanno già scelto i nerazzurri. Ausilio pronto a chiuderedi Alberto PetrosilliAusilio lavora al futuro del reparto arretrato: tutto dipende anche dalla situazione Bastoni.
Mercato Inter, Ceccarini svela le strategie nerazzurre: «Da Bastoni ad Acerbi, fino a Muharemovic e Solet. Ecco tutti i movimenti…»di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Niccolò Ceccarini, nel suo consueto editoriale per Tmw, ha parlato così delle strategie nerazzurre in vista...
Calciomercato Inter, occhi al futuro: spuntano due nomi per la difesa https://tinyurl.com/2cbjtb2v facebook
[Alfredo Pedullà] Il piano dell'Inter è rivoluzionare la difesa firmando Tarik Muharemovi? e Oumar Solet. reddit
PAGELLE INTER-VERONA 1-1 Sommer: 6.5 Reattivo in un paio di situazioni in cui il Verona preme. Finisce la partita e, forse, la sua avventura all'Inter, senza subire gol Darmian: 6+ Gioca una partita media dietro, ovviamente il + è per la riconoscenza verso q x.com
Inter difesa 2026: numeri, equilibrio e limiti del reparto arretratoNel corso della stagione 2026, la fase difensiva dell’Inter ha rappresentato uno degli aspetti più discussi del rendimento della squadra. Se da un lato il reparto arretrato ha confermato qualità strut ... milanosportiva.com
Inter, Oaktree alza il budget: in difesa spuntano due nuovi nomi da 50 mln. E Nico Paz…In casa Inter è già tempo di pianificare il domani: dal rinnovo di Chivu fino al mercato con focus sulla difesa ... fcinter1908.it