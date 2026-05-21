Difesa Inter | piano per Solet e Muharemovic si muove il mercato

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte difensivo dell'Inter, si sta valutando un piano per i giocatori Solet e Muharemovic, entrambi considerati prossimi a compiere un passo importante nella loro carriera. Nel frattempo, il mercato si muove con attenzione, e si fanno spazio anche le decisioni relative a Bastoni, con il tecnico che potrebbe influenzare il suo futuro. Sono ancora da chiarire i profili dei due difensori e le eventuali conseguenze sulle scelte della squadra.

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? Domande chiave Chi sono i due difensori pronti per il salto di qualità?. Come influenzerà la decisione di Flick il futuro di Bastoni?. Perché il cambio di agente di Bisseck cambia i piani societari?. Cosa deciderà il futuro contrattuale di De Vrij?.? In Breve Inter monitora Solet da metà estate scorsa per rimpiazzare Acerbi e Darmian.. Dialoghi avviati con procuratori per gestire il futuro di De Vrij.. Flick rallenta le trattative del Barcellona per il trasferimento di Bastoni.. Bisseck cambia agente nonostante restino tre anni di contratto con il club.. Il mercato dell’Inter si muove con precisione chirurgica per ricostruire la difesa nerazzurra, puntando su due nomi già pronti per il salto di qualità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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