Difesa Inter | piano per Solet e Muharemovic si muove il mercato

Sul fronte difensivo dell'Inter, si sta valutando un piano per i giocatori Solet e Muharemovic, entrambi considerati prossimi a compiere un passo importante nella loro carriera. Nel frattempo, il mercato si muove con attenzione, e si fanno spazio anche le decisioni relative a Bastoni, con il tecnico che potrebbe influenzare il suo futuro. Sono ancora da chiarire i profili dei due difensori e le eventuali conseguenze sulle scelte della squadra.

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