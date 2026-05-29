Bastonate e altri danni alle auto parcheggiate | vandalo attempato individuato e denunciato a San Raffaele Cimena

Un uomo anziano residente a Santena è stato denunciato dai carabinieri di Castiglione Torinese per aver danneggiato diverse auto parcheggiate nel comune di San Raffaele Cimena. Secondo quanto accertato, l’individuo avrebbe causato danni con bastonate e altri atti vandalici a veicoli presenti nella zona. La polizia ha individuato e identificato il responsabile, che ora rischia sanzioni penali.

Un anziano residente a Santena è stato identificato e denunciato dai carabinieri della stazione di Castiglione Torinese per una serie di danneggiamenti ad autovetture. L'ultimo episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 20 maggio 2026 a San Raffaele Cimena, a breve distanza dal locale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Danneggia innumerevoli auto e fugge: individuato e denunciato il vandaloUn uomo è stato individuato e denunciato dopo aver danneggiato diverse auto in sosta in un quartiere di Polla e poi essere fuggito.

San Raffaele Cimena: volontari AIB liberano sentieri e puliscono la chiesaSabato 12 aprile 2026, i volontari del gruppo AIB di San Raffaele Cimena sono intervenuti su due fronti.