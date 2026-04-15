Danneggia innumerevoli auto e fugge | individuato e denunciato il vandalo

Un uomo è stato individuato e denunciato dopo aver danneggiato diverse auto in sosta in un quartiere di Polla e poi essere fuggito. I residenti della zona avevano ripetutamente segnalato gli atti vandalici alle forze dell'ordine negli ultimi mesi. Le forze dell'ordine hanno identificato il responsabile e lo hanno portato in caserma. La polizia ha avviato le procedure previste dalla legge per i reati contestati.

Avrebbe danneggiato numerose auto in sosta, in un quartiere di Polla. Esasperati i cittadini che da mesi denunciavano gli episodi ai carabinieri. A seguito delle indagini e anche grazie alle immagini fornite dai sistemi di videosorveglianza, il “vandalo seriale”, originario di Polla, è stato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ciserano, investe un motociclista e fugge: pirata della strada individuato e denunciato Ripa Teatina, auto danneggia una panchina in piazza Marconi: responsabile individuatoDal Comune arriva il ringraziamento rivolto ai cittadini che hanno segnalato l’accaduto, sottolineando l’importanza della collaborazione nella cura...