San Raffaele Cimena | volontari AIB liberano sentieri e puliscono la chiesa

Sabato 12 aprile 2026, i volontari del gruppo AIB di San Raffaele Cimena sono intervenuti su due fronti. In una zona collinare, hanno rimosso alberi caduti e frane per riaprire un sentiero. Contemporaneamente, si sono occupati della pulizia della chiesa locale, rimuovendo detriti e sporcizia. Le operazioni sono state svolte con l’obiettivo di ripristinare l’accesso ai sentieri e di mantenere i luoghi di culto in condizioni adeguate.

Sabato 12 aprile 2026, i volontari del gruppo AIB di San Raffaele Cimena hanno operato su due fronti distinti per rispondere alle necessità del territorio: il ripristino di un sentiero collinare reso impraticabile da frane e alberi caduti e la pulizia della chiesa locale. L’intervento ha permesso di liberare il percorso che collega via Carpanea a Tetti Dematteis, un passaggio diventato ostico a causa dell’instabilità del terreno e dei danni causati dagli eventi meteorologici degli ultimi mesi. L’impatto del maltempo sulla viabilità secondaria tra Carpanea e Tetti Dematteis. La fragilità del versante collinare di San Raffaele Cimena ha mostrato nuovamente il volto più critico del dissesto idrogeologico durante l’ultimo fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Raffaele Cimena: volontari AIB liberano sentieri e puliscono la chiesa Protezione Civile: conclusa la settimana di formazione per le Squadre Volontari AIB – Sottosezione PattugliamentoIn un clima di soddisfazione, si chiude in questa domenica, la settimana di formazione dedicata alle Squadre Volontari AIB – Sottosezione... “Il mare d’inverno”: i volontari puliscono la spiaggia dai rifiutiUna giornata a difesa dell’ambiente a livello nazionale e che vede la partecipazione anche della provincia di Latina.