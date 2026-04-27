Basket serie B | Pielle ai playoff con Legnano Turchetto | Adesso viene il bello VIDEO

La Pielle Livorno si prepara ai playoff di serie B dopo aver battuto Ravenna 85-56 in una partita senza storia. La squadra si colloca ora tra le favorite per la qualificazione, con l’obiettivo di affrontare Legnano nel primo turno dei playoff. La vittoria rappresenta un passo importante in vista della fase successiva, che si avvicina con entusiasmo da parte del team.

Un successo netto per prendere coraggio in vista dei playoff. La Pielle Livorno ha battuto Ravenna 85-56 in una gara mai in discussione e adesso si prepara ad affrontare Legnano nel primo turno dei playoff.Coach Andrea Turchetto è già focalizzato sulla post-season: “Abbiamo fatto una gara molto.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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