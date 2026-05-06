Basket serie B | La Pielle guarda al futuro | rinnovo di coach Turchetto riqualificazione del PalaCosmelli e settore giovanile
La società di basket di serie B ha annunciato il prolungamento del contratto con l'allenatore fino al 2028. È stato inoltre comunicato il progetto di riqualificazione del palazzetto locale e la creazione di un nuovo settore giovanile. Questi interventi mirano a rafforzare la struttura e le attività del club per le prossime stagioni. L’obiettivo è ampliarne le capacità e sostenere lo sviluppo dei giovani atleti.
Il rinnovo di coach Andrea Turchetto fino al 2028, il progetto di riqualificazione del PalaCosmelli e la nascita del nuovo settore giovanile. Queste le tre novità principali annunciate dalla Pielle durante la serata dedicata agli sponsor e ai soci. Tre punti di partenza per costruire il futuro a.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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