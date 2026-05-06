Basket serie B | La Pielle guarda al futuro | rinnovo di coach Turchetto riqualificazione del PalaCosmelli e settore giovanile

La società di basket di serie B ha annunciato il prolungamento del contratto con l'allenatore fino al 2028. È stato inoltre comunicato il progetto di riqualificazione del palazzetto locale e la creazione di un nuovo settore giovanile. Questi interventi mirano a rafforzare la struttura e le attività del club per le prossime stagioni. L’obiettivo è ampliarne le capacità e sostenere lo sviluppo dei giovani atleti.