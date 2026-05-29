Basket Serie A | Bolmaro e Brooks trascinano Milano EA7 piega Brescia in gara 1

Da sport.quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'EA7 Emporio Armani Milano ha vinto la prima gara delle semifinali playoff di Serie A, battendo in trasferta la Germani Brescia 88-72. Bolmaro e Brooks sono stati i protagonisti, guidando la squadra verso la vittoria. La partita si è disputata al PalaLeonessa, con Milano che ha conquistato un successo importante per il proseguimento della serie.

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9 maggio 2026 – L'EA7 Emporio Armani Milano piazza subito il colpaccio esterno in Gara 1 di semifinale playoff, espugnando il PalaLeonessa con un netto 72-88 ai danni della Germani Brescia e ribaltando immediatamente il fattore campo. La squadra guidata da coach Giuseppe Poeta offre una prestazione di grandissima autorità e fisicità, stroncando alla distanza i padroni di casa grazie a una difesa asfissiante e a un superbo terzo quarto. I padroni di casa partono bene. L’avvio di partita, tuttavia, è di marca bresciana. Spinta dal proprio pubblico, la Germani parte fortissimo nel primo quarto. Trascinati dalle invenzioni di un eccellente Amedeo Della Valle (che chiuderà come top scorer del match a quota 24 punti) e dalla consueta solidità sotto canestro di Miro Bilan, i padroni di casa impongono ritmi alti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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