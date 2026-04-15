Basket Serie B gara 1 play-out | vittoria a tavolino per la YOLO+

Nella prima partita dei play-out di Basket Serie B, la squadra YOLO+ Cestistica Benevento ha ottenuto una vittoria a tavolino contro la squadra di Battipaglia. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società di Benevento, senza che si siano disputati i 40 minuti di gioco previsti. La partita non si è svolta sul campo e il risultato è stato determinato da una decisione disciplinare.

Tempo di lettura: < 1 minuto La YOLO+ Cestistica Benevento comunica di aver ottenuto la vittoria a tavolino, nella gara 1 del primo turno dei play-out contro Battipaglia. Il match, in programma per le ore 20 di mercoledì 15 Aprile al ‘PalaZauli’, non si è disputato per la mancata presenza del medico della squadra di casa, obbligatoria per regolamento. La società, inoltre, desidera sottolineare come staff e squadra abbiano dato comunque disponibilità a disputare l’incontro, tuttavia la decisione degli ufficiali di gara è stata irremovibile, sulla base dell’articolo 7.7 inserito nelle D.O.A. per l’anno sportivo 202526, che impone la presenza di un medico a bordo campo, per le gare del campionato di Serie B Femminile.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Basket Serie B, gara 1 play-out: vittoria a tavolino per la YOLO+ Notizie correlate Basket: Milano, brivido e vittoria! L’Olimpia si salva contro l’ASVEL, rilancia la corsa play-in di EurolegaVittoria fondamentale, seppur soffertissima, per l’EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega. Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa supera Grosseto, in serie C, e blinda i play-offPisa, 15 marzo 2026 – Con coach De Filippis in tribuna per scontare la prima delle due giornate di squalifica, ben sostituito dal secondo Foglia, e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Basket Serie B, Matera schiaccia Ragusa, la Viola vince a Monopoli. Classifica e risultati; Basket, Serie B: la Dinamo torna al PalaZumbo, gara cruciale contro Barcellona; Basket donne, Serie B: Usmate in scioltezza con Sanga, ai playoff comincia con BFM; Basket, serie B, domenica arriva Piazza Armerina. Coach Salieri: Non serve fare calcoli, conta soltanto vincere. Playoff Serie B Femminile: il Basket Fasano ruggisce in Gara 1, Angri cade 81-70Fasano - Con una grande prestazione di squadra, il Basket Fasano si aggiudica gara 1 dei quarti di finale dei playoff che qualificheranno alle finali ... osservatoriooggi.it Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Power Basket Nocera in diretta. LiveQuesta sera alle 21 scende in campo la Pielle Livorno che tra le mura amiche del PalaMacchia affronta la Power Basket Nocera. I biancoblù tornano a giocare dopo il turno di riposo del fine settimana, ... today.it BASKET SERIE A2 - Attualmente a quota 44 punti, a +2 dai biancorossi, la Ueb è reduce da ben cinque vittorie di fila: il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport facebook Pronti per la 26ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com