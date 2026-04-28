Basket gara 1 semifinale play off serie C Sorpresa al PalaPellini La Svila cade contro la Bastia

Al PalaPellini si è disputata Gara 1 delle semifinali playoff di serie C di basket, con la Svila Perugia Basket che ha subito una sconfitta contro Bastia. La partita è stata molto equilibrata e si è decisa negli ultimi secondi, con il punteggio finale di 75-76. La sfida ha visto entrambe le squadre lottare punto a punto fino alla conclusione.

Risultato a sorpresa al PalaPellini: sconfitta amara per la Svila Perugia Basket, che cade in Gara 1 della semifinale playoff al termine di una sfida tiratissima con Bastia, decisa negli ultimi secondi sul punteggio di 75-76. Una gara equilibrata e combattuta fino alla fine, che lascia rammarico per le occasioni avute e per un finale sfuggito per dettagli. Il match si sviluppa fin dalle prime battute su ritmi contenuti e grande equilibrio, con entrambe le squadre alla ricerca di continuità offensiva. Perugia costruisce buone soluzioni, ma paga qualche errore di troppo, in particolare dalla lunga distanza, senza riuscire a creare il break decisivo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Basket, gara 1 semifinale play off serie C. Sorpresa al PalaPellini. La Svila cade contro la Bastia Notizie correlate Basket Serie B, gara 1 play-out: vittoria a tavolino per la YOLO+Tempo di lettura: < 1 minutoLa YOLO+ Cestistica Benevento comunica di aver ottenuto la vittoria a tavolino, nella gara 1 del primo turno dei play-out... Basket A2 femminile, semifinale play off. Use, Villafranca amara. Ma ora gara 2Ecodent 76 Use Rosa Scotti 55 ECODENT ALPO: Peresson 15, Parmesani 19, Rainis 8, Soglia 10, Gregori 9, Rosignoli 9, Grisi, Furlani, Reschiglian 4,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Basket, gara 1 semifinale play off serie C. Sorpresa al PalaPellini. La Svila cade contro la Bastia; Basket gara 1 semifinale playoff: il Jolly Libertas cade sul campo del Costa Masnaga; Basket, gara 1 semifinale playoff: Galli sbanca Matelica sulla sirena: vince 51 a 54 sulla sirena; Alpo, game Preview Gara 1 Semifinale playoff: Alpo vs Empoli. Basket, gara 1 semifinale play off serie C. Sorpresa al PalaPellini. La Svila cade contro la BastiaRisultato a sorpresa al PalaPellini: sconfitta amara per la Svila Perugia Basket, che cade in Gara 1 della semifinale playoff al termine di una sfida tiratissima con Bastia, decisa negli ultimi second ... lanazione.it Playoff DR3, semifinale: la Robur Brindisi domina gara 1, Dynamic Taranto ko 81-58I brindisini volano sull’1-0 nella serie e sabato a Taranto hanno il primo match point per conquistare la finale ... brindisireport.it Vasto - Vasto Basket chiamata ai playout: potrebbero durare dai 12 ai 40 giorni Tutti i risultati e le notizie sportive https://chiaroquotidiano.it/sport/ facebook