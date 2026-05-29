Nel primo incontro dei playoff della Divisione regionale 3, la squadra ha iniziato con un approccio sbagliato, scendendo in campo tesa e contratta. La differenza di energia si è notata rispetto agli avversari, che arrivavano rafforzati da due vittorie consecutive contro la squadra leader dell’altro girone. Il coach ha commentato che ci saranno aggiustamenti per migliorare le prestazioni nelle prossime partite.

"L’approccio alla partita non è stato dei migliori, siamo scesi in campo tesi e contratti, mentre loro erano carichi perchè venivano da due vittorie contro la prima classificata dell’altro girone". C’è rammarico nelle parole di Marco Pedrini, l’allenatore della Pallacanestro Massa che sintetizza le cause della sconfitta casalinga (64-70) contro l’ Audax Carrara nella gara 1 del secondo turno dei play off della divisione regionale 3 di basket. "Eravamo consapevoli delle nostre potenzialità e della qualità del nostro gioco, ma pressione e intensità non ci hanno consentito di esprime al meglio il nostro gioco che predilige il pulito, mentre gli arbitri hanno concesso qualche cosa di troppo e non abbiamo potuto esprimerci come sappiamo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basket, nei playoff della Divisione regionale 3. Massa, approccio errato in gara 1. Pedrini: "Aggiusteremo il tiro»

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