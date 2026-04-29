Basket Nella Divisione regionale 1 CmC esordio negativo in gara 1 dei playoff Vince il Monteroni ma nulla è ancora perduto

Nel primo turno dei playoff della Divisione regionale 1 di basket, il Cmc ha iniziato la serie con una sconfitta. La squadra di casa ha perso contro il Monteroni con un punteggio che ha lasciato poco spazio a speranze di rimonta. La gara si è conclusa con un margine di 27 punti a favore degli avversari, lasciando comunque aperta la possibilità di recupero nella partita di ritorno.

Niente miracolo e pronostico rispettato in val d’Arbia dove nella gara 1 dei playoff della Divisione regionale 1 di basket, il Cmc non riesce nell’impresa di portare a casa un successo e subisce un -27 sul parquet del Monteroni. La formula della griglia promozione metteva davanti la prima del girone B contro la ottava del girone A, i numeri della stagione regolare erano per i senesi e il campo ha dato ragione alla formazione di casa. Questa sera squadre nuovamente in campo per gara 2 (palazzetto di Avenza, ore 21) dove i biancocelesti di coach Michele Bertieri (vice Luca Rigano) proveranno a ribaltare la sconfitta di Monteroni. Per andare alla bella di gara 3, in programma sabato 2 (ore 18.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Nella Divisione regionale 1. CmC, esordio negativo in gara 1 dei playoff. Vince il Monteroni ma nulla è ancora perduto Notizie correlate Basket Nella Divisione regionale 1. CmC all’inseguimento di un posto nei playoff. Legends, lenta agoniaDue colpi nel penultimo atto della stagione regolare (14ª giornata di ritorno) nella Divisione regionale 1 di basket. Basket, nella divisione regionale 1. CmC, trasferta impegnativa contro il Calcinaia. L’obiettivo è allontanarsi dalla zona playoutTrasferta molto impegnativa per il Cmc che questo pomeriggio (ore 18,30) scende sul parquet di Calcinaia per la quarta giornata di ritorno della... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Basket, Nella Divisione regionale 3. Massa riduce a 2 lunghezze il ritardo dalla vetta. Audax ai playoff se batte la Libertas Lucca; Basket, Divisione Regionale 2: tre bresciane per la promozione; Basket Divisione Regionale 2, allungo del Serramanna in testa al girone Sud - L'Unione Sarda.it; Basket, Divisione Regionale 1: epilogo struggente per la Virtus Luino. Basket divisione regionale 2: domani. La Grifo trova Forlì al Ruggi. In palio ci sono i quarti di finaleScattano i playoff nella Divisione Regionale 2 e la Grifo è pronta a lanciarsi da protagonista nella corsa promozione. sport.quotidiano.net Basket, Nella Divisione regionale 3. Massa riduce a 2 lunghezze il ritardo dalla vetta. Audax ai playoff se batte la Libertas LuccaLa Pallacanestro Massa travolge i Warriors di Lucca (+41) e approfitta dell’inaspettato passo falso della imbattuta capolista Calcinaia per ... lanazione.it Vince 3–0 la nostra Terza Divisione nella gara di andata Contro il Pietriccio arriva un successo pesante, frutto di una prova solida e concreta! Parziali: 25–22 | 25–21 | 25–16 Le nostre ragazze giocano con carattere, gestiscono i momenti chiave e chiu - facebook.com facebook #Patriota inquadrata nella 3a Brg. "Giorgio Davito" della Divisione "Matteotti", #LiberaLauraLucca "Liberina", modista, venne assassinata il #27aprile 1945 a #Torino da un cecchino fascista, mentre tentava di recapitava un messaggio ad un comando della "M x.com