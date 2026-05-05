Basket divisione regionale 1 Scirea che peccato | ko e addio playoff Aics resa all’ultimo tiro con la capolista

Nel campionato regionale di basket, il Gaetano Scirea ha perso 73-70 contro il fanalino di coda Progresso Happy Basket Castelmaggiore, con parziali di 15-24, 35-41 e 55-55. La squadra ha concluso la stagione al settimo posto, non qualificandosi ai play-in a causa della differenza canestri sfavorevole contro Massalombarda. La partita si è decisa all'ultimo tiro, con l’Aics che ha subito una sconfitta simile contro la capolista.

È una sconfitta che brucia quella del Gaetano Scirea che, cadendo 73-70 sul campo del fanalino di coda Progresso Happy Basket Castelmaggiore (parziali 15-24; 35-41; 55-55), chiude al 7° posto la sua stagione, perdendo l’accesso ai play-in per la differenza canestri negativa contro Massalombarda. Eppure, la partita si era messa subito bene per i bianconeri, capaci di portarsi subito avanti nel primo quarto con le triple di un buon Agatensi e toccando il +14 nella seconda frazione. I bolognesi, che sarebbero retrocessi direttamente in caso di ko, trovano però la forza di reagire sull’asse Albanelli-Turrini (rispettivamente 21 e 20 punti al termine) e di riportarsi sul -6 all’intervallo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket divisione regionale 1. Scirea, che peccato: ko e addio playoff. Aics, resa all’ultimo tiro con la capolista Notizie correlate Basket Divisione regionale 1. Lo Scirea travolge l’Aics: il derby si decide nel 3° quarto. Super il duo Agatensi-AngelettiGaetano Scirea 93 Aics Forlì 72 GAETANO SCIREA: Manzi 9, Zanetti, Torelli 9, Piazza 7, Agatensi 16, Panzavolta 5, Angeletti 20, Bellini, Palazzi 8,... Divisione regionale 1. Aics, che tonfo con gli AviatorsSconfitta senza appello per l’Aics Forlì, che cade in casa 52-87 (13-18; 22-35; 36-68) contro gli Aviators Lugo, seconda forza del campionato. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Basket Divisione Regionale 1, CMB Porto Torres, Elmas e Astro Cagliari passano il turno; Basket, Divisione Regionale 1: epilogo struggente per la Virtus Luino; Basket, Divisione Regionale 2: tre bresciane per la promozione; Divisione Regionale 1: Edil Mius Anzola Basket – Cesena Basket 2005 62-66. Basket, la Libertas Liburnia Livorno vince gara-1 dei quarti playoffLa seconda fase della stagione, per la Libertas Liburnia, è iniziata in grande stile. La squadra gialloblù, seconda al termine della regular season, si è aggiudicata gara-1 dei quarti di finale playof ... livornopress.it Basket Divisione Regionale 1 Play-off Gara 2. Poggibonsi e Valdelsa al top! Trionfano e superano il turnoGrande partita del Valdelsa Basket in gara 2 del primo turno playoff di divisione regionale uno. La formazione di ... msn.com WEEKLY RECAP DIVISIONE REGIONALE 3 Yes Basketball Sarezzo vs Azzanese Basket Stezzano 91-61 UNDER 19 Yes Basketball Sarezzo vs Basket Seriana 70-71 d.t.s. UNDER 17 Promozionale Varese Accademy vs Yes - facebook.com facebook