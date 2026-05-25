Basket | Brescia batte Trieste in gara-5 e conquista le semifinali

La Germani Brescia ha vinto gara-5 contro Trieste con il punteggio di 90-75 al PalaLeonessa A2a, conquistando così le semifinali scudetto. La serie si è conclusa con un risultato di 3-2 a favore di Brescia. La partita ha visto Brescia prevalere sugli avversari davanti al proprio pubblico, chiudendo la serie con la vittoria decisiva.

La Germani Brescia conquista gara-5 davanti al pubblico del PalaLeonessa A2a, supera 90-75 la Pallacanestro Trieste e chiude la serie sul 3-2, staccando il pass per le semifinali scudetto. I lombardi dominano il match sin dai primi minuti e ora troveranno sulla loro strada l’EA7 Emporio Armani Milano in una sfida che promette spettacolo ed equilibrio. GERMANI BRESCIA – PALLACANESTRO TRIESTE 90-75. Partenza travolgente della Germani Brescia, che nei primi dieci minuti impone subito ritmo e fisicità scavando il solco sul 27-16 contro Trieste. Protagonista assoluto Ivanovic, autore di tre triple che incendiano il PalaLeonessa A2a, mentre Bilan domina nel pitturato e Della Valle firma il massimo vantaggio sul +13. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Germani Brescia - Pallacanestro Trieste | Gara 1 @legabasket 16.05.2026

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