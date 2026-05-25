Basket | Brescia batte Trieste in gara-5 e conquista le semifinali

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Germani Brescia ha vinto gara-5 contro Trieste con il punteggio di 90-75 al PalaLeonessa A2a, conquistando così le semifinali scudetto. La serie si è conclusa con un risultato di 3-2 a favore di Brescia. La partita ha visto Brescia prevalere sugli avversari davanti al proprio pubblico, chiudendo la serie con la vittoria decisiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Germani Brescia conquista gara-5 davanti al pubblico del PalaLeonessa A2a, supera 90-75 la Pallacanestro Trieste e chiude la serie sul 3-2, staccando il pass per le semifinali scudetto. I lombardi dominano il match sin dai primi minuti e ora troveranno sulla loro strada l’EA7 Emporio Armani Milano in una sfida che promette spettacolo ed equilibrio. GERMANI BRESCIA – PALLACANESTRO TRIESTE 90-75. Partenza travolgente della Germani Brescia, che nei primi dieci minuti impone subito ritmo e fisicità scavando il solco sul 27-16 contro Trieste. Protagonista assoluto Ivanovic, autore di tre triple che incendiano il PalaLeonessa A2a, mentre Bilan domina nel pitturato e Della Valle firma il massimo vantaggio sul +13. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket brescia batte trieste in gara 5 e conquista le semifinali
© Oasport.it - Basket: Brescia batte Trieste in gara-5 e conquista le semifinali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Germani Brescia - Pallacanestro Trieste | Gara 1 @legabasket 16.05.2026

Video Germani Brescia - Pallacanestro Trieste | Gara 1 @legabasket 16.05.2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Basket, Serie A: una Trieste tutta cuore batte Brescia 83-77 e porta la serie a gara 5

Basket, Milano in semifinale playoff! Brescia batte TriesteMilano si qualifica per la semifinale dei playoff di basket grazie alla vittoria contro Brescia, mentre Trieste viene eliminata.

Temi più discussi: Basket, Not in my house!: Trieste ruggisce, batte Brescia e si prende la bella; Basket, playoff Serie A: Trieste batte 83-77 Brescia, si va a gara 5; La Germani batte 84-80 Trieste in gara-3: ora può chiudere la serie; Trieste sgambetta Brescia e si prende gara-1 in volata, 92-90.

basket brescia batte triesteDiretta | Brescia Trieste (risultato 47-39) video streaming tv: intervallo lungo (gara-5, 25 maggio 2026)Diretta Brescia Trieste streaming video tv: serie in parità sul 2-2, gara-5 al PalaLeonessa ci dirà quale squadra arriverà in semifinale playoff. ilsussidiario.net

basket brescia batte triesteBasket, Milano in semifinale playoff! Brescia batte TriesteDall'Nba all'Italia: i playoff di basket regalano spettacolo e una gioia per Milano, che conquista la semifinale. Colpo di Brescia La notte dei playoff italiani ... sportface.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web