Sono state annunciate le convocazioni delle due squadre italiane per le qualificazioni agli Europei di basket 3×3 a Kosice. La selezione maschile e quella femminile si preparano a competere nelle prossime settimane. Le liste ufficiali sono state pubblicate nelle ultime ore. Nessun dettaglio sui nomi o sui ruoli dei convocati. Le partite si svolgeranno nella città slovacca, con le squadre italiane pronte a scendere in campo.

Sono state diramate nelle scorse ore le convocazioni delle due Nazionali italiane per quel che concerne le qualificazioni agli Europei di basket 3×3. Quest’anno, il 13 e 14 giugno, sarà a Kosice, in Slovacchia, che le due selezioni azzurre si contenderanno l’accesso alla rassegna continentale, da cui l’Italia maschile nel 2025 è uscita con il terzo posto, un risultato storico visto che non si era mai verificato. Va tenuto presente che, delle liste che andremo a ricapitolare, sono quattro i giocatori e le giocatrici che saranno poi ulteriormente selezionati. Proprio dagli uomini partiamo per definire il primo blocco di convocati, in questo... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket 3×3: Italia, i convocati delle due Nazionali per le qualificazioni agli Europei a Kosice

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ITALBASKET Convocati e Esclusi: La Lista di Banchi Sotto la Lente

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