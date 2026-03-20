L’Italia Under 21 ha annunciato i giocatori convocati per le partite di qualificazione agli Europei 2027 contro Macedonia del Nord e Svezia. La gara con la Macedonia si giocherà giovedì 26 marzo a Empoli, mentre quella contro la Svezia si terrà martedì 31 marzo a Boras. La lista include quattro esordi assoluti e alcune assenze di rilievo.

L’Italia affronterà la Macedonia del Nord (giovedì 26 marzo a Empoli) e la Svezia (martedì 31 marzo a Boras) in due fondamentali partite delle qualificazioni agli Europei Under 21 che si disputeranno nel 2027 tra Albania e Serbia. Gli azzurri occupano il secondo posto nel gruppo E, con tre punti di distacco dalla capolista Polonia (attesa da Montenegro e Armenia): si preannunciano due incroci di fondamentale importanza nella rincorsa verso la fase finale della rassegna continentale di categoria. Il CT Silvio Baldini ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni (Mane, Idrissi, Camarda) e con le assenze di Palestra e Pisilli, convocati in Nazionale maggiore per i playoff di qualificazione ai Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, i convocati dell’Italia U21 per le qualificazioni agli Europei: 4 novità assolute e qualche assenza di spessore

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