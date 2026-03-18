Basket femminile | chiusa la prima fase delle qualificazioni agli Europei 2027 Italia direttamente alla seconda

Si sono concluse le partite della prima fase delle qualificazioni agli Europei 2027 di basket femminile, con le gare svoltesi in tutto il mondo durante i Premondiali. L’Italia ha ottenuto il pass diretto alla fase successiva, senza dover affrontare ulteriori turni di qualificazione. Le partite si sono disputate nei quattro paesi che ospiteranno il torneo in Finlandia, Lituania, Belgio e Svezia.

Si sono concluse, parallelamente ai Premondiali di scena ai quattro angoli del mondo, le partite legate alla prima fase delle qualificazioni agli Europei 2027 che si svolgeranno in Finlandia, Lituania, Belgio e Svezia. 27 le squadre partecipanti attraverso sei gruppi da 4 e un gruppo da 3, 17 le qualificate, vale a dire tutte le prime e le seconde insieme alle tre migliori terze. A queste si uniscono Cechia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Spagna e Turchia che, in quanto partecipanti ai Premondiali, sono state esentate dalla disputa della prima fase. Nel girone A sono andati avanti Israele (6-0) e Lussemburgo (3-3), terza l’Irlanda (2-4) e quarta la Bosnia-Erzegovina (1-5). 🔗 Leggi su Oasport.it

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