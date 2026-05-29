Basilicata via libera a 45 milioni per 110 km di strade comunali

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La regione Basilicata ha approvato lo stanziamento di 45 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza di 110 km di strade comunali. I fondi saranno distribuiti ai comuni lucani, che potranno intervenire sulle strade considerate prioritarie. Sono stati inoltre definiti i criteri di utilizzo di un milione di euro residui e dei progetti esclusi, che saranno impiegati per interventi specifici di miglioramento e manutenzione.

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? Punti chiave Quali comuni lucani riceveranno i fondi per la messa in sicurezza?. Come verranno utilizzati il milione di euro residui e i progetti esclusi?. Perché 48 istanze ammissibili sono rimaste senza copertura economica?. Quando inizieranno concretamente i cantieri nei borghi isolati della Basilicata?.? In Breve Accordi operativi con i comuni capofila previsti dalla seconda settimana di giugno.. 48 istanze ammissibili restano senza copertura economica per mancanza di fondi.. Un milione di euro residui potrebbero finanziare progetti per Miglionico, Montescaglioso e Pomarico.. Interventi su 110 km coinvolgono 24 comuni tra cui Chiaramonte, Salandra e Castelsaraceno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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