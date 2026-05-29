basilicata via libera a 45 milioni per 110 km di strade comunali

Notizia in breve

La regione Basilicata ha approvato lo stanziamento di 45 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza di 110 km di strade comunali. I fondi saranno distribuiti ai comuni lucani, che potranno intervenire sulle strade considerate prioritarie. Sono stati inoltre definiti i criteri di utilizzo di un milione di euro residui e dei progetti esclusi, che saranno impiegati per interventi specifici di miglioramento e manutenzione.