Basilicata via libera a 45 milioni per 110 km di strade comunali
La regione Basilicata ha approvato lo stanziamento di 45 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza di 110 km di strade comunali. I fondi saranno distribuiti ai comuni lucani, che potranno intervenire sulle strade considerate prioritarie. Sono stati inoltre definiti i criteri di utilizzo di un milione di euro residui e dei progetti esclusi, che saranno impiegati per interventi specifici di miglioramento e manutenzione.
? Punti chiave Quali comuni lucani riceveranno i fondi per la messa in sicurezza?. Come verranno utilizzati il milione di euro residui e i progetti esclusi?. Perché 48 istanze ammissibili sono rimaste senza copertura economica?. Quando inizieranno concretamente i cantieri nei borghi isolati della Basilicata?.? In Breve Accordi operativi con i comuni capofila previsti dalla seconda settimana di giugno.. 48 istanze ammissibili restano senza copertura economica per mancanza di fondi.. Un milione di euro residui potrebbero finanziare progetti per Miglionico, Montescaglioso e Pomarico.. Interventi su 110 km coinvolgono 24 comuni tra cui Chiaramonte, Salandra e Castelsaraceno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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