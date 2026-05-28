Oltre 1,1 milioni di euro per il rifacimento delle strade | via libera al progetto definitivo

La giunta comunale di San Tammaro ha approvato il progetto definitivo per il rifacimento e la riqualificazione delle strade cittadine. Il piano prevede un investimento superiore a 1,1 milioni di euro per interventi di riqualificazione della rete viaria. L’obiettivo è migliorare le condizioni delle strade e la mobilità urbana. La decisione è stata presa sotto la guida del sindaco Vincenzo D'Angelo.

La giunta comunale di San Tammaro, presieduta dal sindaco Vincenzo D'Angelo, ha approvato il progetto definitivo di riammagliamento e riqualificazione delle rete viaria cittadina.A curare l'iter fino al via libera del progetto è stato l'assessore ai Lavori pubblici Errico Scala: “Un risultato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Pontina Vecchia: oltre 2 milioni di euro per la sicurezza di ponti e viadotti

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