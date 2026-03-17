Bologna | 10 milioni per le strade via libera ai lavori

A Bologna, sono stati approvati quasi 10 milioni di euro per interventi su strade e pavimentazioni provinciali. La provincia ha dato il via libera ai lavori di ripristino e manutenzione straordinaria, che interesseranno diverse vie della zona. Questa operazione mira a migliorare le condizioni delle infrastrutture stradali e a garantire un miglior assetto della rete viaria locale.

La provincia di Bologna si prepara a un’importante fase di rinnovamento infrastrutturale che vedrà coinvolti quasi 10 milioni di euro destinati al ripristino e alla manutenzione straordinaria delle pavimentazioni provinciali. I lavori, partiti ufficialmente il lunedì 16 marzo 2026, interessano diverse arterie strategiche della città metropolitana, con un finanziamento misto tra risorse locali e nazionali. L’intervento non è isolato ma si inserisce in un piano più ampio di recupero post-alluvione, come sottolineato dalle autorità competenti per le infrastrutture metropolitane. La somma complessiva include due milioni erogati dalla Città metropolitana e otto milioni provenienti dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, segnando uno sforzo coordinato per garantire la sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna: 10 milioni per le strade, via libera ai lavori Articoli correlati Strade provinciali, via libera ai lavori: oltre 3,6 milioni per la manutenzioneTarantini Time QuotidianoLa sicurezza della rete viaria provinciale torna al centro dell’azione della Provincia di Taranto. In quali strade iniziano i lavori di manutenzione straordinaria: in provincia di Bologna investiti quasi 10 milioni di euroBologna, 17 marzo 2026 – Sono iniziati lunedì 16 marzo i lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni su diverse strade provinciali di... Contenuti utili per approfondire Bologna 10 milioni per le strade via... Temi più discussi: Bologna, il caso dei 930 studenti rimasti senza borsa di studio. Il rettore Molari: Mettiamo 2.5 milioni per garantire il 50% a tutti gli aventi diritto. Tra i beneficiari anche 60 iraniani; Turismo, nel 2025 Ravenna cresce ancora. Con 7,24 milioni di presenze batte Bologna; Borse di studio, due milioni e mezzo dall’Alma Mater. Molari: Copro il buco per l’ultima volta; Regione Toscana: 10 milioni per la manutenzione straordinaria. In quali strade iniziano i lavori di manutenzione straordinaria: in provincia di Bologna investiti quasi 10 milioni di euroPavimentazioni rinnovate su 16 arterie principali e tratto della Ciclovia del Sole. I fondi dal ministero e dalla Città metropolitana ... ilrestodelcarlino.it Bologna, il caso dei 930 studenti rimasti senza borsa di studio. Il rettore Molari: «Mettiamo 2.5 milioni per garantire il 50% a tutti gli aventi diritto». Tra i beneficiari ...Molari assicura che gli studenti rimasti a secco per mancanza di fondi saranno raggiunti dalla manovra: «Intervento straordinario dell'Ateneo, non era mai successo» ... corrieredibologna.corriere.it Che duo! Durante il con certo di Olly a Bologna tra gli amici intorno al tavolo sul brano "Depresso Fortunato" c'era un ospite speciale: Tredici Pietro! lahe_lila Continua a seguire @radio105 per non perderti i prossimi contenuti! #radio105 #olly #concert - facebook.com facebook Si sono conclusi i lavori post alluvione sui colli di Bologna | FOTO x.com