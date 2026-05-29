Sono stati avviati i rimborsi per 41 comuni della Basilicata colpiti dal maltempo tra marzo e aprile. Le colture più danneggiate sono state cereali e ortaggi, secondo le stime locali. La delibera regionale autorizza l’erogazione di fondi da parte del Ministero per coprire i danni subiti. Le autorità hanno aperto le procedure per le richieste di indennizzo da parte degli agricoltori e dei proprietari colpiti.

? Punti chiave Quali colture specifiche hanno subito i danni maggiori tra marzo e aprile?. Come influirà la delibera regionale sull'erogazione dei fondi del Ministero?. Perché le assicurazioni standard non bastano a coprire le perdite subite?. Chi riceverà concretamente i rimborsi dopo l'invio della documentazione al MASAF?.? In Breve Maltempo tra marzo e aprile ha colpito fragole, cereali, leguminose, drupacee e kiwi.. Documentazione tecnica inviata al MASAF per attivare fondi nazionali o comunitari.. Danni concentrati su 41 comuni lucani coinvolti dai sopralluoghi tecnici regionali.. Intervento necessario per proteggere l'economia delle comunità rurali della Basilicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: via ai rimborsi per 41 comuni colpiti dal maltempo

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