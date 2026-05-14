Nel pomeriggio di giovedì 14 maggio, un temporale intenso ha attraversato l’area del basso Sebino e la Franciacorta, con raffiche di vento e grandine fitta. L’evento si è verificato intorno alle 14:40, seguendo le allerte meteo emesse nelle ore precedenti. La perturbazione ha causato danni e disagi nell’intera zona, coinvolgendo sia le aree rurali che le zone più urbanizzate. Nessuna informazione è stata ancora comunicata riguardo a feriti o danni specifici.

Iseo (Brescia), 14 maggio 2026 – La tregua è durata poco. Come ampiamente preannunciato dalle allerte meteo delle scorse ore, un violentissimo temporale si è abbattuto oggi, giovedì 14 maggio, intorno alle ore 14:40, colpendo duramente l'area del basso Sebino e l'intero hinterland franciacortino. https:www.ilgiorno.itvideomaltempo-su-iseo-e-franciacorta-xgoipcsh Grandine bis. Piove anche a Brescia e su parte della bassa. Acqua pure in Valcamonica. A preoccupare maggiormente non è stata solo l'intensità delle precipitazioni, ma il ritorno della grandine, che ha colpito il territorio per la seconda volta in pochi giorni dopo l'evento dello scorso lunedì 11 maggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Franciacorta e Iseo ancora colpiti dal maltempo: violento temporale e grandine fitta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Maltempo su Iseo e Franciacorta

Una grandine inaspettata, Franciacorta e Iseo epicentro del disastro: “Sembrava estate, impossibile stimare i danni”Gussago (Brescia), 14 maggio 2026 – Quello appena trascorso è stato un lunedì di paura per il territorio bresciano e più in generale lombardo.

Temi più discussi: Una grandine inaspettata, Franciacorta e Iseo epicentro del disastro: Sembrava estate, impossibile stimare i danni; Lago d’Iseo, modifiche alla viabilità per le riprese del film con Zoe Saldaña; 3 posti belli e interessanti da visitare in Lombardia nel mese di maggio 2026; Sulle rive del Lago d'Iseo tre giorni per parlare del giornalismo di oggi.

Franciacorta e Iseo ancora colpiti dal maltempo: violento temporale e grandine fittaAltra ondata di precipitazioni intense: è la seconda volta in pochi giorni dopo l'evento dello scorso lunedì 11 maggio ... ilgiorno.it

Una grandine inaspettata, Franciacorta e Iseo epicentro del disastro: Sembrava estate, impossibile stimare i danniLunedì 11 maggio eventi estremi come dopo il grande caldo si sono abbattuti nel Bresciano: vigneti e aziende agricole calcolano già perdite produttive ... ilgiorno.it