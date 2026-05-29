Basile riparte dopo il trionfo | pronta la nuova giunta retroscena sui sondaggi e stoccate agli avversari

Dopo la proclamazione ufficiale a Palazzo Zanca, Federico Basile si prepara a formare la nuova giunta comunale, con l’obiettivo di insediarla entro la prossima settimana. Sono stati discussi i nomi degli assessori, anche se ancora non sono stati resi noti ufficialmente. Nel frattempo, si parla di sondaggi interni e di critiche rivolte agli avversari politici. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sui componenti della squadra di governo.

Dopo la proclamazione ufficiale a Palazzo Zanca, Federico Basile guarda già alla composizione della nuova giunta e assicura che la squadra degli assessori potrebbe insediarsi entro la prossima settimana. Il sindaco riconfermato lo ha annunciato durante la conferenza stampa tenuta all’indomani. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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